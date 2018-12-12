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Van'da İran ile 'sınır güvenliği' toplantısı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

İRAN İslam Cumhuriyeti'nin Sero kentinin Hudut Komiseri Yüzbaşı Rıza Monferid ve beraberindeki 4 kişilik heyet, Van'da düzenlenen, sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Van'da İran ile 'sınır güvenliği' toplantısı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- İRAN İslam Cumhuriyeti'nin Sero kentinin Hudut Komiseri Yüzbaşı Rıza Monferid ve beraberindeki 4 kişilik heyet, Van'da düzenlenen, sınır güvenliği toplantısına katıldı.
İran'a sınır Van'a gelen Yüzbaşı Rıza Monferid başkanlığındaki 4 kişilik İran heyeti, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Solak, Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin tarafından karşılandı. Van'da basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Kaymakam ve belediye başkan vekilli Solak başkanlık yaptı. Kaymakam Solak, İran heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini söyledi. İran heyeti ise kendilerine gösterilen yakın ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.

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Van'da İran ile 'sınır güvenliği' toplantısıVan'da İran ile 'sınır güvenliği' toplantısıVan'da İran ile 'sınır güvenliği' toplantısıVan'da İran ile 'sınır güvenliği' toplantısı

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