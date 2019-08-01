Van'da İran plakalı TIR'da kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ve Gevaş ilçelerinde, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan İran pkalalı TIR ile minibüste yapılan aramada 2 bin 220 paket kaçak sigare ele geçirildi. 2 sürücü gözaltına alındı.

Van- Bitlis Karayolu'nda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine İran plakalı TIR'ı durdurup arama yaptı. TIR'ın sürücü bölümünde 640 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Erciş ilçesinin Aşağı Işıklı Mahallesi'nde durdurulan minibüste de bin 580 kaçak sigara ele geçirildi. Toplam 2 bin 220 paket kaçak sigaraya el konulurken, 2 sürücü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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