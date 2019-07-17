Van'da İran- Türkiye hudut güvenliği toplantısı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- TÜRKİYE ile İran arasında hudut güvenliği, hudutta yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı 2. Derece Hudut Komiserleği toplantısı ,Van'da gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın katıldığı Van Valiliği Ali Paşa toplantı salonundaki toplantıya Türk heyetini Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran İslam Cumhuriyetini ise, İran'ın Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour başkanlık etti.

Vali Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılanan İran heyeti, daha sonra Valilik Ali Paşa Taplontı salonuna geçerek, hudutta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya başkanlık eden Van Valisi Bilmez, Urumiye Hudut Komiserliği ile 2'nci Derece Hudut Komiserliği toplantısı düzenlendiğini, İran heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Bilmez, "Van ve Urumiye kentleri arasındaki sınırı kapsayan 15 kilometrelik sorumluluk alanında tesis edilen güven ortamının, istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve doğrudan bölge insanın huzur ve refahına katkı sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Tarihi ve köklü ilişkileri bulunan komşu iki ülke olarak, sahip olunan güven ortamına zarar veren unsurlardan arınabilmek için, öteden beri var olan karşılıklı işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, her iki ülke aleyhine bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan terörist grupların, ekonomi ve güvenliğe olumsuz etkisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin artırılması yönündeki gayret ve çabalar her iki ülke tarafından hız kesmeden devam ettirilmelidir"dedi.

İran'ın Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Bilmez ve heyetine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Albay Alipour, "İki ülke arasında süre gelen dostluk, bu görüşmelerle daha da gelişiyor. İnşallah bu geliş gidişler ve görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam eder. İnşallah ilelebet sürecek bu dostluğumuz, kalıcı sınır güvenliğinin sağlanmasına da vesile olacaktır"dedi.

Türk heyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler yarın yapılacak olan mutabakatların imzalanmasıyla son bulacak.

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