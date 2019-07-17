HABER

Van'da İran- Türkiye hudut güvenliği toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile İran arasında hudut güvenliği, hudutta yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı 2.

Van'da İran- Türkiye hudut güvenliği toplantısı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- TÜRKİYE ile İran arasında hudut güvenliği, hudutta yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı 2. Derece Hudut Komiserleği toplantısı ,Van'da gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın katıldığı Van Valiliği Ali Paşa toplantı salonundaki toplantıya Türk heyetini Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran İslam Cumhuriyetini ise, İran'ın Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour başkanlık etti.
Vali Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılanan İran heyeti, daha sonra Valilik Ali Paşa Taplontı salonuna geçerek, hudutta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya başkanlık eden Van Valisi Bilmez, Urumiye Hudut Komiserliği ile 2'nci Derece Hudut Komiserliği toplantısı düzenlendiğini, İran heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Bilmez, "Van ve Urumiye kentleri arasındaki sınırı kapsayan 15 kilometrelik sorumluluk alanında tesis edilen güven ortamının, istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve doğrudan bölge insanın huzur ve refahına katkı sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Tarihi ve köklü ilişkileri bulunan komşu iki ülke olarak, sahip olunan güven ortamına zarar veren unsurlardan arınabilmek için, öteden beri var olan karşılıklı işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, her iki ülke aleyhine bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan terörist grupların, ekonomi ve güvenliğe olumsuz etkisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin artırılması yönündeki gayret ve çabalar her iki ülke tarafından hız kesmeden devam ettirilmelidir"dedi.
İran'ın Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Bilmez ve heyetine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
Albay Alipour, "İki ülke arasında süre gelen dostluk, bu görüşmelerle daha da gelişiyor. İnşallah bu geliş gidişler ve görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam eder. İnşallah ilelebet sürecek bu dostluğumuz, kalıcı sınır güvenliğinin sağlanmasına da vesile olacaktır"dedi.
Türk heyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler yarın yapılacak olan mutabakatların imzalanmasıyla son bulacak.
FOTOĞRAFLI

Van'da İran- Türkiye hudut güvenliği toplantısıVan'da İran- Türkiye hudut güvenliği toplantısıVan'da İran- Türkiye hudut güvenliği toplantısıVan'da İran- Türkiye hudut güvenliği toplantısı

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Milletimizin başı sağolsun”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Milletimizin başı sağolsun”
Festivale gelen İranlı turistlere bilet şokuFestivale gelen İranlı turistlere bilet şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Kan donduran olay! Böyle bulundu

Şule Çet davasında yeni gelişme! İşte bilimsel raporda yer alan o lekeler

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin depo bölümünde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Anayasa Mahkemesinden 'çekilmeyen emekli aylığı' kararı

Emekliler dikkat! AYM'den emsal karar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.