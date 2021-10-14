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Van'da İran'ın casusluk faaliyetine karşı MİT operasyonu

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2 İran ajanı 8 kişi, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2 İran ajanı 8 kişi MİT ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonun 24 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştiği belirtildi.

Habere göre İran istihbarat görevlilerinin M.A'nın kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da şebeke oluşturmaya çalıştığı MİT tarafından tespit edildi. Haberde şebeke üyelerinin İranlı istihbaratçıların talimatıyla M.A'nın eşi M.E'ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettikleri, kabul etmemesi halinde İran'da yaşayan ailesine zarar verileceği tehdidinde bulundukları belirtildi.

İran istihbaratının M.A'yı araçla İran'a kaçırmak üzere iki kişiyi 24 Eylül'de Van'a gönderdiğinin tespit edildiği ve bunun üzerine MİT ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün şebeke üyelerine suçüstü yaptığı kaydedildi. Habere göre 24 Eylül günü saat 21.00 sularında M.A'yı kaçırmak üzere ikametgahına girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A gözaltına alındı. Devam eden operasyonda ayrıca 6 Türk vatandaşı da yakalandı.

Fransız haber ajansı AFP de konuyla ilgili haberinde casusluk suçlamasıyla yakalananlardan birinin İran diğerinin Türk vatandaşı olduğunu yazdı. Üst düzey bir Türk yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberde bu iki kişiye yardım eden altı "yerel işbirlikçinin" de yakalananlar arasında olduğu kaydedildi.

İstanbul Şişli'de 14 Kasım 2019'da İranlı mühendis Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi olayında da bu yıl Şubat ayında İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişi tutuklanmıştı. 8 Şubat tarihinde diplomatik pasaportla İstanbul Havalimanı'na gelen Muhammed Rıza Nasırzade cinayetin sorumlusu olduğu gerekçesiyle çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DW, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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