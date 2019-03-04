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Van'da iş yerinde 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde iş yerine düzenlenen operasyonda, 1 ton 38 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van'da iş yerinde 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde iş yerine düzenlenen operasyonda, 1 ton 38 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İş yeri sahibi F.Ş. hakkında yasal işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Kömürcüler Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 1 ton 38 litre kaçak akaryakıt, 1 akaryakıt sayacı, 1 akaryakıt tabancası ve 20 metre hortum ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken, iş yeri sahibi F.Ş. ile ilgili işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Van'da iş yerinde 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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