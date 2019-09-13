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Van'da iş yerlerini soyan İranlılar otelde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesindeki 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli, polisin 32 güvenlik kamerasını tek tek izleyip, kimliklerini tespit etmesinin ardından konakladıkları otel odasında yakalandı.

Van'da iş yerlerini soyan İranlılar otelde yakalandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesindeki 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli, polisin 32 güvenlik kamerasını tek tek izleyip, kimliklerini tespit etmesinin ardından konakladıkları otel odasında yakalandı. Gözaltına alınan İranlılar, tutuklandı.
İpekyolu ilçesinin Cumhuriyet ve Kazım Karabekir Caddeleri'ndeki 4 işyerinden yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği özel ekip kurdu. Özel ekip, 2 caddedeki 32 iş yerine ait güvenlik karemalarını mercek altına aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin İran uyruklu M.T. ve A.M. olduğu ve ikilinin bir otelde konaklandığı tespit edildi. Otele baskın yapan polis, İranlıları yakalayarak, gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.T ve A.M. nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Otel odasında yapılan aramada ise bin 45 dolar, bin 550 bin İran Riyali ve 100 Çin Yuanı ile çalınan kıyafetler ve aksesuarlar ele geçirildi.
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Van'da iş yerlerini soyan İranlılar otelde yakalandıVan'da iş yerlerini soyan İranlılar otelde yakalandıVan'da iş yerlerini soyan İranlılar otelde yakalandı

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