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Van'da jandarma 'huzur ve güven' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

VAN'da jandarmanın yaptığı huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da jandarma 'huzur ve güven' uygulaması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın yaptığı huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin 85 ekip ve 514 personelle yaptığı 'huzur ve güven' uygulamasında, 5 bin 238 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 3 bin 492 araç kontrol edildi. Uygulamalarda, 24 sürücüye 10,073 TL idari para cezası kesilirken, çeşitli suçlardan aran 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarını devam ettirmeleri için bu tür uygulamaların aralıksız devam edileceğini söyledi.

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Van'da jandarma 'huzur ve güven' uygulamasıVan'da jandarma 'huzur ve güven' uygulamasıVan'da jandarma 'huzur ve güven' uygulamasıVan'da jandarma 'huzur ve güven' uygulaması

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