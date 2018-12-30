Van'da jandarmadan 560 personelle 'Huzur ve Güven' uygulaması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın, 99 ekip ve 560 jandarma personeli ile yaptığı 'Huzur ve Güven' uygulamasında, 1 kilo 940 gram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. 6 bin 778 kişinin kimlik sorgusu yapıldığı, 3 bin 668 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen 24 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı.

Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven' uygulaması, eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamaya, 99 ekip ve 560 personel katıldı. Kent genelinde yapılan uygulamalarda, 6 bin 778 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 3 bin 668 araç kontrol edildi. Yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen 24 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı. Gevaş ilçesindeki uygulamalarda, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolcu koltuğunun altında gizlenmiş 1 kilo 940 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma Trafik Timleri tarafından, trafik kurallarına uymayan 34 sürücüye 9 bin 308 TL idari para cezası kesilirken, 7 araç trafikten men edildi ve aranan bir araç da yakalandı. Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde bir binaya yapılan operasyonda ise kumar oynayan ve oynatan 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.