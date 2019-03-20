HABER

Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı, 80 ekip ve 486 personelle kentte huzur uygulaması yaptı.

Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, 80 ekip ve 486 personelle kentte huzur uygulaması yaptı. Uygulamalarda, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340 araç kontrol edildi.
Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması' eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Van'da 80 ekip ve 486 jandarma personeliyle gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan yakalanan 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 14 sürücüye 6 bin 094 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulamasıVan'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulamasıVan'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulamasıVan'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
PKK yandaşlarından Almanya’da televizyon binasına baskınPKK yandaşlarından Almanya’da televizyon binasına baskın
Gaziantep’te teröre tır dolusu darbeGaziantep’te teröre tır dolusu darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.