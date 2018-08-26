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Van'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince Van-Bitlis karayolunda denetim yapıldı. Yapılan yol denetimlerinde 43 gram metamfetamin, 321 gram eroin, 12 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 2 gram afyon sakızı, 2 ecstasy hap ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN'da jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince Van-Bitlis karayolunda denetim yapıldı. Yapılan yol denetimlerinde 43 gram metamfetamin, 321 gram eroin, 12 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 2 gram afyon sakızı, 2 ecstasy hap ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1'i İran uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince Van- Bitlis Karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve Arama noktasında şüpheli araçlarda yapılan aramalarda 43 gram metamfetamin, 321 gram eroin, 12 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 2 gram afyon sakızı, 2 ecstasy hap ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 1'i İran uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Van'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıVan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıVan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıVan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

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