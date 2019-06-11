Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaçak avlanıldığı belirlenen 3 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Muradiye Jandarma Komutanlığı, Edremit Bot Tim Komutanlığı ve Çevre Timi, Yalındüz Mahallesi ile Balaklı Mahallesi civarında yapılan kontrollerde toplam bin 150 metre manyat tipi ağ ile 1 ton 200 kilogramı canlı olmak üzere 3 ton 500 kilogram inci kefali buldu.

Canlı balıklar, jandarma ekipleri tarafından Van Gölü'ne bırakılırken, diğer balıklar ve ağlar İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

