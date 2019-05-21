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Van'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde Van Gölü'nde ağa takılı 10 ton canlı inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde Van Gölü'nde ağa takılı 10 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar göle geri bırakıldı.
İl Jandarma Müdürlüğü, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Van Gölü kıyısındaki Muradiye ilçesine bağlı eski Bendimahdi Köprüsü civarında, Van Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Edremit Sahil Bot Timi ekipleri, kaçak balık avlamaya karşı denetim yaptı. Denetimlerde eski Bendimahdi Köprüsü yakınında suya bırakılan 500 metre manyat tipi ağa takılı, 10 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar Van Gölü'ne geri bırakılırken, manyat tipi ağ ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
FOTOĞRAFLI

Van'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldıVan'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldıVan'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldıVan'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı

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