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Van'da kaçak avlanan 1,6 ton inci kefali ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince ağlara takılı 1 ton 600 kilo canlı inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanan 1,6 ton inci kefali ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince ağlara takılı 1 ton 600 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında ekipler kaçak avcılara karşı sıkı denetimler yapıyor. Dün saat 22.00 sıralarında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez ve Alparslan Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit Bot Tim komutanlığı ekipleri, Yalındüz mahallesinde devriye görevi yaptı. Çalışmada balıkların yumurta bırakmak için akın ettikleri dere yatağının iki ayrı noktasına serilmiş bin 200 metre manyat tipi ağ ve ağlara takılı 1 ton 600 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Van'da kaçak avlanan 1,6 ton inci kefali ele geçirildiVan'da kaçak avlanan 1,6 ton inci kefali ele geçirildiVan'da kaçak avlanan 1,6 ton inci kefali ele geçirildiVan'da kaçak avlanan 1,6 ton inci kefali ele geçirildi

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