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Van'da kaçak avlanılan 5,5 ton balık ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

Van'da kaçak avlanılan 5,5 ton balık ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde, üreme döneminde avlanıldığı tespit edilen 5 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurulan kamyonette yaptıkları aramada, bir ton 500 kilo inci kefali buldu.

Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama esnasında bir kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirdi.

Üreme döneminde avlanılması yasak olan balıkları avladıkları tespit edilenlere cezai işlem uygulandı, 2 kamyonet trafikten men edildi.

İnci kefalleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaldıran inci kefali Muradiye Van

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