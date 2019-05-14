Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, av yasağı kapsamında inci kefali avcılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam diyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde üreme döneminde avlanılması yasak olmasına rağmen inci kefali avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kasımbağı ve Çelebibağı mahallelerinde kıyıda kaçak avlanıldığı belirlenen 500 kilogram inci kefali ile 300 metre ağ ele geçirdi.

Yasak olmasına rağmen balık avlayan iki kişiye 6 bin 540 lira ceza uygulandı.

El konulan balık ve ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

