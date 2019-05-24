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Van'da kaçak balık avlayan 6 kişiye, 14 bin 715 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

VAN'da jandarmanın yaptığı denetimlerde, Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 250 kilogram inci kefali balığı ile 510 metre manyat tipi ağ ele geçirildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da jandarmanın yaptığı denetimlerde, Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 250 kilogram inci kefali balığı ile 510 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Denetimde kaçak balık avlarkan yakalanan 6 kişiye toplam 14 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Van Jandarma Komutanlığı, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Bot Timi ekiplerince Kasımbağı, Yılan Çayı ve Dereağzı bölgelerinde yapılan denetimlerde kaçak balık avlanmaya çalışan 3 kişi göle attıkları 500 metre manyat tipi ağ ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Muradiye İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Yakıncak Mahallesi bölgesinde yaptıkları denetimlerde ise su içinde 10 metre uzunluğunda ağ ile kaçak avlanan 1 ton 250 kilogram inci kefali balığı ele geçirdi. Ele geçirilen balıklardan canlı olan 1 ton inci kefali balığı Van Gölü'ne geri bırakılırken, geri kalan 250 kilo balık ve ağlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan iki ayrı denetimde kaçak balık avlarkan yakalanan 6 kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince 14 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

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