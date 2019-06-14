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Van'da kaçak elektrik ve rüşvet operasyonu: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

VAN'da rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanıldığı, cezai işlem uygulanmasının engellendiği, sayaçları yok ettikleri ve sayaç endeksini düşürerek kamuyu zarar uğrattıkları tespit edilen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanıldığı, cezai işlem uygulanmasının engellendiği, sayaçları yok ettikleri ve sayaç endeksini düşürerek kamuyu zarar uğrattıkları tespit edilen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 28 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektrik sayacı ve mühür ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, elektrik dağıtım şirketi çalışanları ve elektrik abonesi arasında rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanıldığı, cezai işlem uygulanmasının engellendiği, sayaçları yok ettikleri ve sayaç endeksini düşürerek kamuyu zarar uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2 ay süren teknik takip sonucu 30 şüpheliye yönelik Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektrik sayacı ve sayaç mührü ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldığı belirtildi.

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