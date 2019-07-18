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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla atıp, şarampole yuvarlandı.

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralı

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, araçtakilerin bazıları dışarı fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 14 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı saptandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.
Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşayın minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralıVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralıVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralıVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralı

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