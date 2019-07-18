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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü, 28 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 15 olduğunu söyledi.

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü, 28 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 15 olduğunu söyledi. Kendilerine gelen ilk bilgiler üzerine olay yerine hemen 20'nin üzerinde ambulans sevk edildiğini belirten Vali Bilmez, bölgede sağlık ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, Van'daki hastanelerde de yaralılara müdahale edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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