Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 5 ölü, 16 yaralı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Nevzat AYHAN/BAHÇESARAY (Van), (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, Afgan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 21 kişiyi Van'dan alarak yola çıkan minibüsün sürücüsü, polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için Van-Bahçesaray yolunu kullandı. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan minibüs, 2 bin 985 rakımlı Karabet geçidini inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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