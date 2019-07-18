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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (3)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı.

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (3)- Yeniden

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 göçmen öldü, 51 göçmen yaralandı. 18 kişilik olan minibüsün, daha fazla insan alması için koltuklarının söküldüğü tespit edildi.​
İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 66 kaçak göçmen, sabah saatlerinde organizatörler tarafından, batı illerine götürülmek üzere G.S. yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüse bindirildi. Minibüsün sürücüsü, kontrol noktalarında yakalanmamak için patika ve köy yollarından ilerledi. Minibüs, saat 12.00 sıralarında Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlanan minibüsteki kaçaklardan bazıları dışarı fırladı. Can pazarının yaşandığı kazanın haber alınması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin de yaralandığı belirlendi.
SÜRÜCÜ DE ÖLENLER ARASINDA
Yaralılar, ambulanslarla Van YYÜ, Bölge Eğitim ve Araştırma ile özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü G.S.'nin de ölenlerin arasında olduğu belirtildi.
Ölenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından ceset torbalarına konarak aynı hastanelerin morglarına kondu. Şoför ile birlikte 18 kişilik olan minibüsün, daha fazla insan alması için koltuklarının söküldüğü belirlendi. Kaçakların araca tıka basa doldurulduğu tespit edildi.
YARALILARDAN 22'SİNİN DURUMU AĞIR
Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan 22'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Ardından da yaralıları ziyaret etti.
Güvenlik güçlerinin, ölen ve hastanede tedavileri süren kaçakların uyruklarının ve isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca göçmenlerin sınırdan geçmelerine ve batı illerine taşınmasına organizatörlük eden kişilerin de tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
2 AY ÖNCE 5 KİŞİ ÖLMÜŞ, 39 KİŞİ YARALANMIŞTI
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde 16 Mayıs'ta yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçakları taşıyan kamyonun virajlı yolda şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi ölürken, 39 kişi yaralanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (3)- YenidenVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (3)- YenidenVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (3)- YenidenVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (3)- Yeniden

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