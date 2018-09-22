HABER

Van'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 16 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül'de Aşağıçitli Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 06 plakalı araçta 9 bin, 20 Eylül'de Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki evde 7 bin 500 olmak üzere 16 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Olayla ilgili F.T. ve A.K'nin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.

Açıklamada, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
Aynı kişilerin isimleri birden fazla çıkınca işçi alım kura çekilişi iptal edildiAynı kişilerin isimleri birden fazla çıkınca işçi alım kura çekilişi iptal edildi
Çıra için zarar verilen ağaca tedaviÇıra için zarar verilen ağaca tedavi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak sigara Van

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.