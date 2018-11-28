Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bitlis-Hakkari uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan şüpheli araç, takip sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada 20 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

