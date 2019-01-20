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Van'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine, Çamlık Jandarma Karakolu yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 15 bin 30 paket sigara ele geçirildi.

Araçta bulunan 13 kişi, sigara ve tütün kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Başkale kaçak sigara Van

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