Van’da kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 230 litre kaçak akaryakıt ile 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. İlçenin Yukarı Tulgalı Mahallesi’nde bir eve düzenlenen operasyonda, ahırda 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Saray'da ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kapıköy Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken şüpheli bir aracın alt kısmından mazot aktığını tespit edildi. Durdurularak kontrol edilen aracın boşluklarına gizlenen 230 litre kaçak mazot ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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