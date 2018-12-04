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Van'da kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ve Saray ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 16 bin 500 paket kaçak sigara ve 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu: 3 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ve Saray ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 16 bin 500 paket kaçak sigara ve 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkele ilçesinin Ilıcak Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak sigara depoladığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri ise 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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Van'da kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu: 3 gözaltı

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