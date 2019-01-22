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Van'da kaçak tıbbi ilaç ve sigara operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da kaçak tıbbi ilaç ve sigara operasyonu: 9 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ihbarı üzerine ilçenin Yamanyurt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı markada 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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