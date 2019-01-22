Van'da kaçak tıbbi ilaç ve sigara operasyonu: 9 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ihbarı üzerine ilçenin Yamanyurt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı markada 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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