Van'da kaçakçılık operasyonları

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 747 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince hafta sonu il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 747 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca 3 kilo 165 gram eroin, 30 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 18 bin 270 paket sigara, 240 litre akaryakıt ve 140 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i tutuklandı.
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