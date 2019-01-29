Van'da kaçakçılık operasyonları

Van'ın Tuşba, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton çay ve 10 bin 540 paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir depoda yaptıkları aramada 2 ton kaçak çay buldu.
Ekipler, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda da 10 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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