Van'da kaçakçılık operasyonları

Van'ın Tuşba, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton çay ve 10 bin 540 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir depoda yaptıkları aramada 2 ton kaçak çay buldu.

Ekipler, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda da 10 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

