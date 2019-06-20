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Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

VAN'da, jandarma ekiplerince 19 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, jandarma ekiplerince 19 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gümrük kaçağı olan sigara, av tüfeği, akaryakıt ve tütün ele geçirildi.
Saray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Saray, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Firari 4 kişinin de yakalaması için çalışma başlatıldı. Operasyonlarda gümrük kaçağı olan 25 bin 325 paket sigara, 11 bin 290 av tüfeği fişeği, 250 kilo tütün ve 60 litre akaryakıt ele geçirildi.

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Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

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