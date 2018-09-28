Van'da kaçakçılık operasyonuna 9 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'da, yurda yasa dışı yollarla eşya getirip sattıkları tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran sınır hattından temin ettikleri kaçak sigara ve kaçak eşyaları yurt genelindeki illere götürerek sattıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, Saray ve Özalp ilçelerinde, 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, 39 bin 909 paket kaçak sigara, 12 kilo kaçak çay, 15 kaçak İran halısı ve 98 litre kaçak motorin ele geçirildi.
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