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Van'da kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

Van'da kaçakçılıkla mücadele

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 21 bin paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bebleşin Jandarma Karakolu yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan 38 FJ 823 plakalı hafif ticari araçta arama yapıldı.

Üzerinde teknik servis yazılan araçta, gümrük kaçağı 21 bin paket sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.K. ile M.V. gözaltına alındı.

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