HABER

Van'da kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Van'da 2 yıl önce cesedi bulunan 18 yaşındaki Gülten Aşkan'ı 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten öldürme" "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Van'da 2 yıl önce cesedi bulunan 18 yaşındaki Gülten Aşkan'ı 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan A.B. ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Botan Parkı yakınlarında 1 Mart 2017'de ölü bulunan Aşkan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.B.'nin yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanığın yanı sıra Aşkan'ın ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Van Barosu avukatları da müdahillik talebinde bulunarak duruşmayı izledi.

Müşteki avukatları, sanığın, Aşkan'ı 32 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdüğünü belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Aşkan'ın ailesi de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme", "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Van'da 1 Mart 2017'de İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Botan Parkı'na yaklaşık 300 metre mesafede Gülten Aşkan'ın cesedi bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani vefat ettiOsmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani vefat etti
Kastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındıKastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza mahkeme Van

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.