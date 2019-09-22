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Van'da kadınlar 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 16:00 | Son Güncelleme

VAN'da, 50 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında bir araya gelerek, 10 kilometre bisiklet sürdü.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, 50 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında bir araya gelerek, 10 kilometre bisiklet sürdü. Hem çevre bilinci hem de kadın hakları için farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinliğin ardından grup, halay çekip, şarkı söyledi.

Van'da kent merkezindeki Musa Anter Parkı'nda Bisiklet Antrenörü Kader Cin'in öncülüğünde, 50 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği için bir araya geldi. Süsledikleri bisikletleriyle 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' sloganıyla farkındalık yaratmak için bir araya gelen kadınlar, caddeden yola çıkıp, 10 kilometre pedal çevirdi. Kadınları özgür bir şekilde topluma kazandırmak amacıyla yapılan etkinlik boyunca 50 kişilik grubun bisikletleriyle geçtiği yollar trafiğe kapatılırken, tur İskele Caddesi'ndeki Kale yolunda son buldu. Polisler araçlarla etkinlik süresince 50 kadına eskortluk etti. Kadınlar, bisiklet turlarını def çalıp, Kürtçe şarkılarla halay çekerek sonlandırdı.

'Süslü Kadınlar Bisiklet' turu etkinliğinin öncülüğünü yapan Bisiklet Antrenörü Kader Cin, bu etkinliğin Türkiye ve dünyada 115 şehirde eş zamanlı yapıldığını söyledi. Cin, "Avrupa ülkeleri ve Tahran'da da bu etkinlik yapılıyor. Süslü kadınların amacı, kadının özgür bir şekilde topluma kazandırmak. Süslü kadınların şu an hiçbir kulüp, dernek ve kuruluşla bir bağlantısı yok. Tamamıyla bir kadın inisiyatifi. Buradaki organizeyi ben yapıyorum. Amacımız, Van'daki kadınları birleştirip bisiklet sürdürmelerini sağlamak, onları biraz daha ön plana çıkarmak. Bu etkinliğe 50'ye yakın kadın arkadaşımız katıldı. Çok güzel ve eğlenceli geçti. 10 kilometre pedal çevirdik" dedi.

EGZOZ KOKUSU YERİNE, KADINLARIN PARFÜM KOKUSU OLSUN

Vanlı Kadın Aktivist Zozan Özgökçe ise etkinliğin çok güzel ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Özellikle küçük kız çocuklarının, bisiklet süren kadınları görmesi çok önemli. Çünkü çocuklar böyle hayatın içinden kadınları gördükçe daha bilinçli bir şekilde büyüyorlar. Ben de yapabilirim diyorlar. Bisiklet sürmek eskilerde erkek işiydi. Şimdi kadınların gezmede, seyahatlerinde bisiklet kullanmaları çok önemli. Şu anda dünyada kirlilik söz konusu ve egzoz olmadan, benzin olmadan bisiklet sürmek hem çok sağlıklı, aynı zamanda çok faydalı. Bu etkinliğe katılan bütün kadınları kutluyorum. Çok eğlendim, çok mutlu oldum. Güzel bir duyarlılık yaratmak çok önemliydi. Sokaklarda egzoz kokusu yerine kadınların parfüm kokusunun daha çok egemen olması daha güzel bir duygu" diye konuştu.

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