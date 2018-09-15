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Van'da 'Kamp ve Karavan Merkezi' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde belediye tarafından Köşk Mahallesi'ne kurulan 'Kamp ve Karavan' merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Van'da 'Kamp ve Karavan Merkezi' açıldı

Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/EDREMİT, (Van)- (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde belediye tarafından Köşk Mahallesi'ne kurulan 'Kamp ve Karavan' merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Daha önce sahil kordonu çalışması, olimpik binicilik merkezi ve göl kıyısına yapılan plajlar ile adından çokça söz ettiren Edremit Belediyesi yine turizm yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından ilçenin Köşk Mahallesi'nde 3,5 dönüm alan üzerine kurulan, 50 karavan ile 100 çadır kapasitesine sahip 'Kamp ve Karavan' merkezi açıldı. Açılışa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı İlhan Kubilay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçede turizminin gelişmesi adına önemli bir tuğlayı daha duvara yerleştirdiklerini belirterek, "Turizm konusunda atılması gereken bütün adımları vizyonumuz ve imkanlarımız dahilinde atacağımızı daha önce ifade etmiştik. Sahil bandımızla, plajımızla, binicilik merkezimizle, Kız Kalesi’nin restorasyonuyla, ekolojik parkımızla, tekne turlarımız, ayran aşı balık başı festivalimizle turizm konusunda adımlar atarak şehrimizin turizmde daha fazla söz sahibi olmasına, daha fazla ön plana çıkması için vermiş olduğumuz sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ne yazık ki terörün azmasıyla beraber buralar karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz uluslararası öneme sahip bir sulak alanıdır. Ben burayı gördüğümde, buraya aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp, turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Ve bu vesileyle Binicilik Merkezi'ni hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi." dedi.
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Başkanı İlhan Kubilay ise, karavan kültürünün gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Vanlı dostlarımızı karavan almaya davet ediyoruz. Bu vesileyle hem doğayı kurular, hem de göl kenarındaki betonlaşmayı önlemiş olurlar. Karavan kültürü çok farklı bir yaşam tarzıdır. Umarım karavancılığı Van’a mal ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
Ankara'dan eşi ile beraber Edremit'teki kamp merkezine gelen Nurhan Aktaş Türkmen de Doğu Anadolu'nun kamp kurmak için çok uygun bir coğrafyaya ve yapıya sahip olduğunu belirterek, "Eşimle beraber geldim. Ulusal Kamp Federasyonu Başkanı İlhan Bey'in davetiyle buraya katıldım. Buraya gelmekle büyük mutluluk yaşadık. Buranın, doğanın, çevrenin ve insanlarının tanıtılması gerekiyor. Gerçekten çok güzel insanlarla ve doğayla karşılaştık. Şu an da herkes çok güzel gidiyor, herkesin görmesini istiyorum." dedi.
Van Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İzzetin Lalelci ise açılışı yapılan merkezin Van ekonomisine katı sunacağını ifade ederek, "Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen kampçılarla bu merkezin açılışı için buradayız. Bu merkezin, memleketimizin ekonomisine olumlu etkiler yapacağını düşünüyoruz. İnsanlar yavaş yavaş karavan kültürünü edinmeye başladılar. Karavanla gezilere katılmak özellikle ilimizin, tarihi ve turistik yerlerini gezmek açısından olumlu bir gelişme" diye konuştu.

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Van'da 'Kamp ve Karavan Merkezi' açıldıVan'da 'Kamp ve Karavan Merkezi' açıldıVan'da 'Kamp ve Karavan Merkezi' açıldıVan'da 'Kamp ve Karavan Merkezi' açıldı

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