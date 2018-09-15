Van'da 'Kamp ve Karavan Merkezi' açıldı

Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/EDREMİT, (Van)- (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde belediye tarafından Köşk Mahallesi'ne kurulan 'Kamp ve Karavan' merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce sahil kordonu çalışması, olimpik binicilik merkezi ve göl kıyısına yapılan plajlar ile adından çokça söz ettiren Edremit Belediyesi yine turizm yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından ilçenin Köşk Mahallesi'nde 3,5 dönüm alan üzerine kurulan, 50 karavan ile 100 çadır kapasitesine sahip 'Kamp ve Karavan' merkezi açıldı. Açılışa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı İlhan Kubilay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçede turizminin gelişmesi adına önemli bir tuğlayı daha duvara yerleştirdiklerini belirterek, "Turizm konusunda atılması gereken bütün adımları vizyonumuz ve imkanlarımız dahilinde atacağımızı daha önce ifade etmiştik. Sahil bandımızla, plajımızla, binicilik merkezimizle, Kız Kalesi’nin restorasyonuyla, ekolojik parkımızla, tekne turlarımız, ayran aşı balık başı festivalimizle turizm konusunda adımlar atarak şehrimizin turizmde daha fazla söz sahibi olmasına, daha fazla ön plana çıkması için vermiş olduğumuz sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ne yazık ki terörün azmasıyla beraber buralar karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz uluslararası öneme sahip bir sulak alanıdır. Ben burayı gördüğümde, buraya aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp, turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Ve bu vesileyle Binicilik Merkezi'ni hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi." dedi.