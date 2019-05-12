Van'da kamyon kasasında 103 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 106 kaçak göçmen yakalanırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit-Gevaş Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan kamyonda arama yapıldı. Aramada, kamyonun kasasında 55'i Afganistan, 46'sı Pakistan ve 5'i Özbekistan olmak üzere toplam 106 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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