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Van'da kamyonet kasasındaki odunların arasından esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasındaki odunların altında gizlenmiş 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasındaki odunların altında gizlenmiş 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette, uyuşturucu arama köpekleri 'Devran' ve 'Cesur'la arama yapıldı. Aramada, aracın kasasındaki odunların altında gizlenmiş 23 paket halinde 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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