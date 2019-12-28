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  4. Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı

Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:59 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, üzeri brandayla kapatılan kamyonette 63 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, üzeri brandayla kapatılan kamyonette 63 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü ve 64 göçmenin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunu devam ederken, bu kez Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçıları tarafından yurda yasa dışı yollarla sokulan 63 yabancı uyruklu kişi kamyonette yakalandı. Üzeri brandayla kapalı kamyoneti teknik takibe alan jandarma ekipleri, aracı İpekyolu ilçesinde durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde kamyonetin kasasında 63 yabancı uyruklu göçmen yakaladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmaya götürülen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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