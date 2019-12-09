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Van'da kar; 33 yerleşim ulaşıma kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

KAR YAĞIŞI VE SİS Van ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı.

KAR YAĞIŞI VE SİS
Van ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Kar yağışıyla sis de etkili olurken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan 33 yerleşim yerinin yolunu açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de sürücülerin zorluk yaşamaması için Van- Hakkari yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar temizleme çalışması yapıyor.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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