Van'da kar; 33 yerleşim ulaşıma kapandı (2)

KAR YAĞIŞI VE SİS

Van ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Kar yağışıyla sis de etkili olurken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan 33 yerleşim yerinin yolunu açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de sürücülerin zorluk yaşamaması için Van- Hakkari yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar temizleme çalışması yapıyor.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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