Van’da kar esareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediyede kadın personeller haricindeki tüm çalışanların karla mücadele için görevlendirildiğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmesini önerdi.

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı, büyükşehir belediyesi ekiplerini alarma geçirdi. Kent merkezinde ana arter ve kaldırımlarda yoğun kar mesaisi yapan ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesinde kadın personel dışında neredeyse tüm personel karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Cadde üzerine bırakılan araçların kar temizleme çalışmalarına engel olduğunu belirten Vali Bilmez, zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Bilmez, ’’Kar kalınlığı kırsalda yer yer 1 metreyi, şehir merkezinde ise 65 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı da eksi 3 ila 6 arasında değişiyor. Çalışmalar bin personel ve 250 araçla yapılıyor. Şu an belediyede bayan personeller hariç tüm arkadaşlarımızı karla mücadele için gönderdik. Arkadaşlarımız gece boyunca çalıştılar. Ana arterlerimiz hepsi açık. Şimdi de kent genelinde biriken karları toplama ve şehir merkezinde uzaklaştırma çalışması yürütüyoruz. İpekyolu Belediyemizle de koordinasyon halinde çalışıyoruz. İnşallah ana arterlerimiz tamamlandıktan sonra ara sokaklara da gireceğiz. Bizler esnafımızdan ve sürücülerimizden destek bekliyoruz. Karla mücadele çalışması yapılan cadde ve sokaklardaki araçları kaldırmalarını talep ediyoruz. Araçlar yoldan kaldırılmayınca maalesef sokak temizliği de yapılamıyor. Bu konuda daha hassas davranmalıyız. Ayrıca bizler vatandaşlarımızın bu tür durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih etmesini tavsiye ediyoruz” dedi.