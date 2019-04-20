Van'da kar sürprizi

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla, şehrin tamamı yeniden beyaza bürüdü.
Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.
Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.
Yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde mahsur kalan bazı araçlar karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Öte yandan çiçek açan bazı meyve ağaçları da kar yağışı nedeniyle zarar gördü.
Kar yağışının bugün de aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.
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