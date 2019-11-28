Van’da kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Bölge genelinde olduğu gibi Başkale ilçesinde de yağışlar etkisini göstermeye başladı. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dün gece ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimlerde 20, ilçe merkezinde ise 10 santimetreyi buldu.

Lapa lapa yağan kar ilçede kartpostallık görüntüler oluştururken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışlı geçmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 8, Muş’ta 7, Bitlis’te 5 ve Hakkâri’de 7 derece olması beklenmektedir” denildi.