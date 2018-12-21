Van'da kar yağışı durdu, yol açma çalışmaları başladı

Engin ERTÜRK/ BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı. Van'da Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiperi, 2 gün önce başlayan kar yağışının durmasının ardından ulaşıma kapalı 66 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalar başladı. 18 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu Başkale ilçesinde ekipler, yoğun bir şekilde çalışarak yolları açmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, cadde, okul ve hastane önlerindeki kar kütlelerini belirli noktalarda toplayıp, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

