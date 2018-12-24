Van'da kar yağışı uçak seferlerini iptal etti

VAN, YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- VAN ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kötü hava koşulları nedeniyle Van'a gelecek 7 uçak seferi ile Yüksekova ilçesindeki 2 uçak seferi iptal edildi.

Van'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bugün Van'a yapılması planan 7 uçuş hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ferit Melen Havalimanı yetkilileri, Sun Expres'in 14.30'daki İzmir-Van, 15.40'taki Antalya-Van, THY'nin 16.20'deki İstanbul-Van, Anadolu Jet'in 16.30'daki Ankara-Van, 18.40'taki İstanbul-Van ve 19.00'daki Ankara-Van ile Pegasus'un 18.40'taki İstanbul-Van seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kar yağışı hava ulaşımını etkiledi. İlçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 13.55'teki İstanbul-Yüksekvoa ile 13.35'teki Ankara-Yüksekova seferleri iptal edildi.

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