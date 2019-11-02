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Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van-Başkale kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yolda kalan bazı sürücüler de karla mücadele ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından yola devam etti.

Kar yağışı, ilçe genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale kar yağışı Van

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