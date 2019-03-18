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Van'da karla kaplı bölgede su ekiplerinin zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla kaplı bölgedeki su hattında meydana gelen arıza, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin yoğun çalışması sonucu giderildi.

Van'da karla kaplı bölgede su ekiplerinin zorlu mesaisi

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla kaplı bölgedeki su hattında meydana gelen arıza, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin yoğun çalışması sonucu giderildi.
Yurdun birçok yerinde bahar yüzünü gösterirken Van'da kış koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu Bahçesaray'ın İslam Mahallesi'nde de içme suyu isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye bir süre su verilemedi. Durumun bildirilmesiyle yola çıkan VASKİ ekipleri, engebeli arazi ve metrelerce yükseklikteki kar ile mücadele ederek bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ekipler, yaklaşık 800 metrelik yolu karlara bata çıka yaya gitmek zorunda kaldı.
Saatler süren zorlu yolculuktan sonra mahalleye ulaşan ekipler, kar nedeniyle ıslanan kıyafetlerini çıkarmak zorunda kaldı. Arızayı soğuk havaya rağmen bu şekilde gideren ekipler, yoğun çalışma sonunda İslam Mahallesi'ne tekrar su verilmesini sağladı.

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