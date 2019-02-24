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Van'da karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

Van'da karla mücadele

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar nedeniyle Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahallesi'ne ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Yolun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, bazı kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölgede tüm güzergahların ulaşıma açık olduğu bildirildi.

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolunun Karapet Geçidi'nde karla mücadele ekiplerinin yol genişletme çalışmaları da devam ediyor.

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