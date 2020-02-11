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Van’da Kayıp 13 Göçmene Ulaşılamıyor 

11.02.2020 22:00 | Son Güncelleme

İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giren 13 göçmen Van’ın Çaldıran İlçesi yakınlarında tipiye yakalanarak kayboldu. Valiliğe yapılan ihbarda göçmenlerin öldüğü söylendi. Bölgedeki kar ve tipi nedeniyle kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşamadı

Van’da Kayıp 13 Göçmene Ulaşılamıyor 

İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giren 13 göçmen Van’ın Çaldıran İlçesi yakınlarında tipiye yakalanarak kayboldu. Valiliğe yapılan ihbarda göçmenlerin öldüğü söylendi. Bölgedeki kar ve tipi nedeniyle kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşamadı.

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Köyü yakınlarında meydana gelen olay valiliğe yapılan ihbarla ortaya çıktı. İhbarda İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla geçen 13 göçmenin tipiye yakalanarak öldüğü belirtildi. Valilik ihbarı doğruladı ancak göçmenlerin ölüp ölmediği konusunda bilgi vermedi.

Göçmenlerin 10’unun Afganistan uyruklu 3’ünün de Suriye’nin Kobani kasabasından olduğu öğrenildi. Göçmenler arasında bulunan Kobanili Sheikh Abdülrahman Abdo ve Hendreen İbish çifti ve bir yakınları, Suriye’den Irak’a, oradan da İran’a geçtiği belirtildi. İHD’ye de başvuran yakınları çiftin Avrupa’ya gitmeye çalıştığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen UMKE ve AFAD ekipleri Çaldıran’a giderek güzergah üzerinde inceleme yaptı. Ekipler, yapılan değerlendirme sonrası bölgedeki fırtına nedeniyle arama çalışmalarının yapılamayacağına karar verdi. Halen Çaldıran'da bekleyen ekipler, hava koşullarının düzelmesini sonrası belirlenen noktalarda aramalara başlayacak.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, göçmenlerin bulunması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtilerek, ihbarla ilgili Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki karakolun değerlendirme yapacağı vurgulandı. Hava durumu ile değerlendirmenin ardından kurtarma operasyonu düzenlenmesi bekleniyor.

Bu arada Van Gölü’nün Gevaş ilçesi kıyısındaki İn Mahallesi kırsalına terk edilen ve donma tehlikesi geçiren 49 göçmen yakalandı. Soğuktan etkilenen 15 göçmen hastanede tedavi altına alındı.

Türkiye-İran sınırının Van’dan geçen bölümünde geçen yıl da donarak ölen 23 göçmenin cesedi bulunmuştu.

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