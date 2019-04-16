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Van'da kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Van'da kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için Kaz Gölü'ne gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor.

Kalkandelen Mahallesi'ndeki evinden 8 Nisan'da ayrılarak balık tutmak için Kaz Gölü'ne giden ve bir daha haber alınamayan Ömer Topgaç'ı (21) bulmak için AFAD ile jandarma dalgıçları tarafından gölde ve yakın derelerde arama çalışması gerçekleştirildi.

AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, AA muhabirine, bölgede 8 Nisan'dan bu yana jandarma ve polis ekipleri ile UMKE görevlileriyle geniş bir alanda arama çalışması yaptıklarını söyledi.

Arama çalışmalarına mahalle sakinlerinin de destek verdiğini belirten Ekin, "Eriyen karlardan dolayı suyun debisi çok yüksek. Bu da arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Normal şartlarda arama çalışmaları 3 günde sonlandırılır fakat burada alan büyük olduğu için çalışmalarımıza herhangi bir sınır koymadık. Belki de bulana kadar devam edeceğiz." dedi.

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